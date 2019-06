2. Juni 2019, 07:33 Uhr Sensation im Boxen Außenseiter Andy Ruiz jr. ist neuer Schwergewichts-Weltmeister

Überraschung im Schwergewichts-Boxen: Der US-amerikanische Boxprofi Andy Ruiz Jr. hat als krasser Außenseiter den Titelverteidiger Anthony Joshua bezwungen.

Ruiz siegte in der siebten Runde durch technischen K.o., zuvor hatte er den Briten vier Mal niedergestreckt.

Der US-amerikanische Boxprofi Andy Ruiz jr. hat überraschend Titelverteidiger Anthony Joshua bezwungen und ist neuer Schwergewichts-Weltmeister der Verbände WBO, WBA und IBF. Der krasse Außenseiter siegte am Samstagabend im Madison Square Garden von New York in der siebten Runde durch technischen K.o., zuvor hatte Ruiz den Briten vier Mal niedergestreckt.

Der 29-jährige Ruiz ist der erste Schwergewichts-Champion mit mexikanischen Wurzeln. "Ich danke Gott, dass er mir diesen Sieg geschenkt hat. Davon habe ich geträumt, dafür habe ich hart gearbeitet. Ich kann gar nicht glauben, dass ich gerade meinen Traum habe wahr werden lassen", sagte er. Der geschlagene Joshua, 29, zollte seinem Bezwinger "großen Respekt" und sagte: "Sorry an meine Freunde und Unterstützer, dass ich sie enttäuscht habe."

Zunächst schien der Kampf wie erwartet zu verlaufen

Während Ruiz in seinem 34. Profikampf den 33. Sieg feierte, kassierte Joshua im ersten Fight außerhalb seiner britischen Heimat die erste Niederlage (22 Siege). Dabei war Ruiz nur kurzfristig eingesprungen, nachdem Joshuas eigentlicher Kontrahent Jarrell Miller (USA) wegen eines positiven Dopingtests Ende April die nötige Kampflizenz verwehrt worden war.

Nach verhaltenem Beginn vor 20 000 Zuschauern schien der Kampf in der dritten Runde seinen erwarteten Verlauf zu nehmen, als Joshua Ruiz zu Boden schickte. Doch dieser konterte rasch und schlug den London-Olympiasieger mit einer knallharten Linken nieder. Ruiz setzte nach, der einstige Klitschko-Bezwinger Joshua ging erneut zu Boden, konnte sich aber in die Pause retten. In der Folge schien Joshua die Kontrolle über den Kampf wiederzuerlangen, ehe Ruiz den Favoriten in der siebten Runde erneut zwei Mal niederstreckte und Ringrichter Mike Griffin den Kampf beendete.