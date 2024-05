Die neue deutsche Footballsaison beginnt mit einem bayerischen Derby: Am Samstag empfangen die Straubing Spiders (17 Uhr) die Munich Cowboys. Für beide ist es angesichts der neuen Konkurrenz namens European League of Football (ELF) schon ein Erfolg, überhaupt noch in der German League of Football (GFL) anzutreten. Die Cowboys etwa schafften zuletzt nach zahlreichen Weggängen gerade so den Ligaverbleib, im Winter hat auch Chefcoach Nadine Nurasyid das Traditionsteam verlassen. Die als RTL-Kommentatorin bekannte Expertin arbeitet jetzt als Co-Trainerin für das ELF-Team Stuttgart Surge. Nachfolger in München ist Christos Lambropoulos, 34, zuvor Coach der Saarland Hurricanes.