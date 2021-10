Eishockey-Nationalspieler Nicolas Krämmer von den Adlern Mannheim fällt für rund zwei Wochen aus. Der 28 Jahre alte Stürmer zog sich beim 2:0 gegen die Kölner Haie am achten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vor einer knappen Woche eine Schulterprellung zu. Das teilte der Klub am Mittwoch wenige Stunden vor dem Champions-League-Spiel in Lausanne mit. Zudem wird Verteidiger Mark Katic wegen einer Prellung des Brustkorbs länger fehlen als zunächst gedacht und noch weitere zwei bis drei Wochen pausieren.