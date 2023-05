Die Absageflut für Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis geht weiter. Kurz vor der WM-Generalprobe musste auch Stürmer Yasin Ehliz vom deutschen Meister EHC Red Bull München verletzt passen. Der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018 brach die WM-Vorbereitung vorzeitig ab und sagte seine Teilnahme wegen einer "Unterkörperverletzung" einen Tag vor dem letzten Test gegen die USA (Dienstag, 19.30 Uhr/Magentasport und Sport1) in München ab. Ehliz habe "Tränen in den Augen" gehabt, "weil er nicht zur Nationalmannschaft fahren kann", berichtete DEB-Sportdirektor Christian Künast. So fehlen nun mehr als ein Dutzend Leistungsträger und Stammspieler bei der Weltmeisterschaft in Tampere und Riga, dem Turnierdebüt des neuen Chefcoaches. Zuvor war bereits Ehliz' fest eingeplanter Münchner Teamkollege Patrick Hager verletzt ausgefallen. Unter anderem fehlen auch die NHL-Profis Tim Stützle und Lukas Reichel. (Moritz Seider verstärkt indes nun doch den Kader, wie am Montagabend bekannt wurde.) DEL-Routiniers wie Matthias Plachta sowie die Schweden-Legionäre Tobias Rieder und Tom Kühnhackl hatten Kreis ebenfalls abgesagt.

Ehliz' DEL-Verein gab unterdessen bekannt, dass Pekka Kangasalusta, 45, Co-Trainer unter dem neuen Coach Toni Söderholm in München wird. Die WM wird der Finne zuvor noch als Co-Trainer des DEB-Teams absolvieren.