In den Alpen fürchten Skigebiete einen katastrophalen Winter. Wegen des Lockdowns mussten bereits geöffnete Gletscherskigebiete in Österreich, Frankreich und Italien wieder geschlossen werden. Wann sie wieder öffnen können, bleibt ungewiss. Für die aktuelle Saison versuchen die Skiorte mehr einheimische Besucher anzulocken, aber das werde den Wegfall der internationalen Touristen nicht kompensieren, sagt Laurent Vanat, Berater für die Skibranche in Genf. "Am besten wäre es, wenn die Infektionsrate bis Weihnachten gesunken ist, so dass wir mit der Saison weitermachen können", sagt Vanat. In der Schweiz laufen indes die Lifte in hoch gelegenen Skigebieten weiter.