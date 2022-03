Der Krieg in der Ukraine lässt die Deutschen bei der Urlaubsplanung zögern. Viele Reisebüros und Veranstalter verzeichneten einen Rückgang bei den Buchungen, ergab eine Umfrage des Branchenportals "Counter vor 9". Vor Kriegsbeginn hatte die Branche noch ein deutliches Plus verzeichnet. Nun registrierten nur noch sechs Prozent der Befragten einen weiteren Anstieg der Nachfrage. Auch Stornierungen haben demnach zugenommen, beispielsweise für Kreuzfahrten auf der Ostsee, bei denen der Hafen von St. Petersburg derzeit nicht mehr angelaufen wird, aber der Umfrage zufolge auch bei Reisen an Ziele außerhalb der Krisenregion.