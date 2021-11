Ungeachtet neuer Corona-Rückschläge für den Tourismus wie dem Lockdown in Österreich und Warnhinweisen für mehrere Länder erwartet der Reiseveranstalter Tui ein relativ stabiles Wintergeschäft. Viele Urlaubsorte, die man vor einem Jahr noch aus dem Programm nehmen musste, seien wieder buchbar und würden auch nachgefragt. "Anders als im vergangenen Winter können derzeit fast alle Flugziele bereist werden", sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert. Bei den Winterbuchungen lägen klassische Ziele wie die Kanaren vorn. Viele Kunden entschieden sich weiter recht kurzfristig. Potenzial hätten auch die Kapverden, in Ägypten sehe man "erhebliche Nachholeffekte". Bei den Fernzielen seien die Malediven, die Dominikanische Republik und die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai auf den ersten drei Plätzen.

Eine Zitterpartie könnte die jetzt anlaufende Skisaison werden. Stark verschärfte Pandemie-Regeln im Zuge des österreichischen Lockdowns dürften nach Einschätzung des Deutschen Reiseverbands viele Betriebe treffen. Es gebe aber die Hoffnung, dass die Saison nach dem Lockdown-Ende ab Mitte Dezember und damit pünktlich vor Weihnachten noch rechtzeitig starte. "Die österreichischen Winterziele werden weiterhin gut gebucht, ebenso die Schweiz", hieß es bei Tui. Für den nächsten Sommer geht man bei Deutschlands größtem Reiseveranstalter davon aus, dass "ganz oder annähernd" das Vorkrisenniveau von 2019 möglich sei. Speziell für Mittelmeer-Ziele in Spanien, der Türkei oder Griechenland gelte: "All das, was wir an Vorausbuchungen sehen, ist sehr ermutigend."