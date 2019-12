Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland achtet einer Studie zufolge bei Urlaubsreisen nicht auf Nachhaltigkeit. Gleichwohl fanden 56 Prozent der Befragten wichtig, dass ihr Urlaub möglichst oder weitgehend ökologisch oder sozialverträglich sein sollte, heißt es in einer repräsentativen Studie, die das Bundesumweltministerium veröffentlicht hat. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie bei längeren Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer keine Reiseangebote mit Umweltkennzeichnung gebucht hatten. Nur bei sechs Prozent hatte die Unterkunft oder der Reiseveranstalter ein besonderes Nachhaltigkeits-Zertifikat. Die Studie belegt außerdem, dass die zurückgelegten Distanzen für längere Urlaubsreisen - vor allem per Flugzeug - in den vergangenen Jahren gewachsen sind.