Das Restaurant "L Chimpl" in Tamion im Fassatal hat einen Michelinstern. Und einen Chef, der mit Witz und Originalität eine hochwertige regionale Küche anbietet, die sich sinnvoll in der Natur bedient. Und das alles zu durchaus bezahlbaren Preisen.

Von Ingrid Brunner

Chimpl ist ein ladinisches Wort und bedeutet Gimpel, aber auch fröhlicher, verspielter Vogel. Letzteres trifft auch ein wenig auf Stefano Ghetta zu, den Chef des Restaurants "L Chimpl" in Tamion im Fassatal: Die Menükarte steckt in einem aufklappbaren Holzfolianten. Die Vorspeisen kommen in einer Holzkiste - die ladinische Antwort auf die japanische Bentobox. Der Gruß aus der Küche ist auf einem Bachkiesel angerichtet. Und das Dessert kommt auf einer Puppenkommode, in deren winziger Schublade Pralinen versteckt sind. Die Rückwand ist aus Stein - zackig geschnitten wie die Berggipfel des Trentino, auf die der Gast durch die Panoramafenster blickt. "Das Dessertgeschirr hat der Papa gemacht", sagt Ghetta - die Ladiner haben eine lange Holzschnitzertradition.

Dass Originalität und Regionalität sich durchaus mit Raffinesse vertragen, zeigt Ghettas Einfallsreichtum. Seit 2013 hat er einen Michelinstern. Ghetta ist ein stiller Chef, er geht lieber in die Natur als in Kochshows. Wild, Kräuter, Pilze, sogar Baumharze - er sammelt, was die heimischen Bergwiesen und Wälder liefern, verfeinert und erneuert altbekannte Rezepte. Etwa Hirsch: Er brät ihn auf Heu in der Salzkruste oder macht ein fein abgeschmecktes Tatar daraus. Ob Ravioli, Lachsforelle oder Tarte Tatin: Alles ist mit äußerster Präzision zubereitet und stets auch schön anzusehen.

Das "L Chimpl" verströmt alpine Behaglichkeit, trotz Sterneküche können Gäste hier entspannen und bei einem Menüpreis von circa 60 Euro satt werden. Als Mehrwert nimmt man ein ladinisches Wort mit. Auch wenn es im Alltag wenig Nutzen bringt, ist der Gimpel doch ein nettes Souvenir.

Das Restaurant "L Chimpl" gehört zum Hotel Gran Mugon, Str. de Tamion 3, I-38039 Fassatal, Tel.: 0039 / 04 62 / 76 91 08, info@lchimpl.it