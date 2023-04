Von Stefan Fischer

Die kürzeste Reise führt aufs Sofa. Bestenfalls - bei gutem Wetter - auf den Balkon oder die Terrasse. Von dort aus steht einem die gesamte Welt offen: Strände, an denen man schon oft war. Städte, in die man unbedingt einmal möchte. Länder, die man nie besuchen wird. Auf dem Sofa oder Balkon darf der Körper verharren, wo er ist. Doch der Kopf macht sich auf den Weg. Inspiriert von dem, was man gerade liest und betrachtet. Sogar in andere Zeiten kann man dank der Reiseliteratur aufbrechen, wenn man denn möchte.

Die Welt ist auch in der Realität wieder bereisbar, die Menschen sind dementsprechend wieder vermehrt unterwegs, je nach Neigung und Möglichkeit. Klar, es gibt Grenzen - Zeit, Geld, Gesundheit und die Toleranz für Zumutungen setzen sie, für jeden anders. Doch die Reiseliteratur hebt sie auf. Fotobände über unwegsame Weltgegenden, Berichte über tollkühne Abenteuer, Inspirationen für Orte oder Arten des Unterwegsseins, die man bislang nicht im Sinn hatte.

Die Pandemie hat der Reiseliteratur und der Reisefotografie keinen nachhaltigen Schaden zufügen können. Es werden immer neue Bücher veröffentlicht, die einem die Welt näherbringen, sei es, indem sie einen inspirieren, selbst aufzubrechen, sei es, indem sie Wege erschließen, die man in der Realität selbst nicht gehen kann. Die unsere Neugier auf die Welt befriedigen, uns überraschen oder erinnern an selbst Erlebtes.

Bilder von Bergen und Geschichten vom Meer, Erzählungen von Abenteuern und Berichte über kuriose Erlebnisse: Die aktuelle Reiseliteratur ist ungebrochen reichhaltig, und die wichtigsten Neuerscheinungen vorzustellen, ist ein Bestandteil unserer Berichterstattung übers Reisen. Diese Buchrezensionen können Sie jetzt in dieser digitalen Sonderausgabe nachlesen. Sie vereint Texte, die zwischen Oktober 2021 und April 2023 in der SZ erschienen sind. Sie finden Amüsantes und Abgründiges, Überwältigendes und Überraschendes.

Viel Freude beim Lesen!