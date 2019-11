2019 haben so viele Menschen in Kroatien Urlaub gemacht, wie noch nie: 20 Millionen Urlauber bedeuteten einen Rekord für den Balkanstaat an der Adria, teilte das Tourismusministerium in Zagreb mit. Die kroatische Küste ist schon seit vielen Jahren ein beliebtes Ziel europäischer Urlauber. In den letzten Jahren habe der Tourismus nochmals zugenommen. Beliebteste Ziele seien Dubrovnik, Rovinj, Porec und Medulin in Istrien sowie Split.