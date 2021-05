Bei den Parlamentswahlen in der Republik Zypern hat die konservative Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) trotz Stimmenverlusten das Rennen gemacht. Nach Auszählung von mehr als 98 Prozent der Stimmen in dem EU-Staat konnte die DISY rund 27,8 Prozent auf sich vereinen (2016: 30,7), wie die Wahlbehörde am Sonntagabend mitteilte. Zweitstärkste Kraft ist die linke AKEL-Partei mit gut 22,3 Prozent (2016: 25,7 Prozent). Auch die drittstärkste Partei, die demokratische DIKO, erzielte mit 11,3 Prozent weniger als bei der vorherigen Wahl (2016: 14,5 Prozent). Einen Zuwachs um drei Prozentpunkte konnte die rechtsextreme Nationale Völkische Front (ELAM) erzielen, die auf knapp sieben Prozent kam. Das Ergebnis der Parlamentswahl hat keine direkte Folgen für die Regierung, die der konservative Präsident Nikos Anastasiades führt.