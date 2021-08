Erneut haben Migranten versucht, aus Libanon nach Zypern und damit in die EU überzusetzen. Zyperns Sicherheitsbehörden griffen am Wochenende zwei Boote mit 88 Menschen vor der Küste der Mittelmeerinsel auf. Der Staatsrundfunk (RIK) berichtete am Montag, ein Mann habe schwimmend die Küste erreicht. Die Behörden seien sicher, die Migranten seien in Libanon gestartet. Sie sollen, nachdem sie medizinisch kontrolliert wurden und Proviant erhalten haben, zurückgebracht werden, berichtete RIK. Libanon steht wirtschaftlich vor dem Zusammenbruch. Fast täglich kommen aus der Türkei und Nahost Migranten auf Zypern an. Im Verhältnis zur Bevölkerung gingen dort 2020 die meisten Asylanträge aller EU-Staaten ein.