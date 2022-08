Bundesagrarminister Cem Özdemir erhält vom Zentralrat der Juden in Deutschland den Leo-Baeck-Preis. "Mit großem Engagement setzt er sich für die jüdische Gemeinschaft ein und wendet sich beherzt gegen jeden Antisemitismus - auch wenn dieser sich ein Tarnmäntelchen der Kritik am Staat Israel übergeworfen hat", sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, am Dienstag. Der Grünen-Politiker vergesse dabei die historische Verantwortung Deutschlands nicht. Özdemir beweise Haltung in Zeiten, in denen die ungestörte Religionsausübung mitunter in Frage gestellt werde und das Einstehen für die freie religiöse Entfaltung vielen nicht mehr wichtig erscheine, so Schuster. Der Preis erinnert an den Rabbiner Leo Baeck, der während des nationalsozialistischen Regimes geistiges Oberhaupt der deutschen Juden war.