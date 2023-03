Anlässlich des Weltfrauentages haben UN-Fachleute für Menschenrechte die Unterdrückung der weiblichen Bevölkerung in Afghanistan durch die Taliban angeprangert. Frauen berichteten, dass sie unter gefängnisähnlichen Bedingungen lebten, erklärten Richard Bennett, Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte in Afghanistan, und weitere Fachleute am Mittwoch. Im Vergleich zur früheren Herrschaft der Taliban habe sich die Situation der Frauen und Mädchen erheblich verschlechtert. Die Islamisten verweigerten Frauen und Mädchen die Grundrechte und Freiheiten wie etwa das Recht auf Bildung, Arbeit und Freizügigkeit, kritisierten die UN-Fachleute.