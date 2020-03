Zum Internationalen Frauentag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gesellschaft dazu aufgerufen, für Gleichstellung zu kämpfen. "Wir alle, Frauen und Männer, dürfen nicht wegschauen oder weghören, wir müssen laut und deutlich widersprechen, wann und wo auch immer Sexismus und Gewalt gegen Frauen sich im Alltag breitmacht", sagte Steinmeier bei einem Empfang für den Deutschen Frauenrat. Der Bundespräsident kritisierte die Benachteiligung von Frauen in Wirtschaft und Politik. "Wir erleben, wie Politiker, die mit ihrem Sexismus prahlen, in höchste Ämter gewählt werden; wie auch bei uns in Deutschland der Frauenanteil in Parlamenten sinkt; wie auch im Internet Frauenhass und antifeministische Hetze um sich greifen", so Steinmeier.