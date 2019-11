Der weißrussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat bei der Parlamentswahl am Sonntag in Minsk offiziell seine Kandidatur für eine neue Amtszeit im kommenden Jahr angekündigt. Er werde noch einmal antreten bei der Präsidentenwahl voraussichtlich im August 2020, sagte der 65-Jährige bei der Stimmabgabe. Lukaschenko regiert die frühere Sowjetrepublik Weißrussland (Belarus) seit mehr als 25 Jahren mit harter Hand. In dem autoritär regierten Land waren am Sonntag etwa 6,9 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Der Präsident wollte mit der vorgezogenen Parlamentswahl seine Macht festigen. Internationale Wahlbeobachter kritisieren die Wahlen in Weißrussland immer wieder als nicht demokratisch.