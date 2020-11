Der britische Thronfolger Prinz Charles wird am Volkstrauertag die Gedenkrede im Deutschen Bundestag halten. Wie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der die Gedenkveranstaltung im Plenarsaal organisiert, am Dienstagabend mitteilte, reist der Prinz von Wales deshalb an diesem Sonntag mit seiner Frau Camilla nach Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe Charles auf Anregung des Volksbunds eingeladen, hieß es weiter. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs will der Volksbund das diesjährige Gedenken der deutsch-britischen Freundschaft widmen. Charles und Camilla werden auch an einer Kranzniederlegung in der Berliner Neuen Wache teilnehmen.