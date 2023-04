Ungarn hat nach der Ankündigung von Sanktionen durch die USA seinen Rückzug aus der von Russland kontrollierten Internationalen Investitionsbank (IIB) angekündigt. Das ungarische Wirtschaftsministerium gab die Entscheidung am Donnerstag bekannt. Am Mittwoch hatten die USA Sanktionen gegen drei Top-Manager der IIB in Budapest angekündigt, seit 2019 der Sitz des Instituts. Es handelt sich um zwei russische Staatsbürger und einen Ungarn. Der US-Botschafter in Budapest, David Pressman, sagte, Ungarn habe Kritik seines Landes an der Präsenz der IIB in Ungarn zurückgewiesen. Zuerst hatte die Nachrichtenwebsite Vg.hu von dem Schritt berichtet. Washington fordert schon länger einen Rückzug des Nato- und EU-Mitglieds Ungarn aus der IIB.