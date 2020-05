Papst Franziskus wird sein Mittagsgebet am kommenden Sonntag erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder mit Pilgern auf dem Petersplatz abhalten. Das katholische Kirchenoberhaupt wird den Pfingstgottesdienst am selben Tag noch im Petersdom ohne Gläubige feiern. Das anschließende Gebet wird er dagegen wieder wie üblich von einem Fenster des Apostolischen Palastes aus halten. Dabei dürfen Gläubige auf dem Petersplatz anwesend sein. Ordnungskräfte sollen dabei auf die Einhaltung der auch im Vatikan geltenden Abstandsregeln achten. Bereits am vergangenen Samstag hatte der Papst nach dem Mittagsgebet die Gläubigen begrüßt, die sich auf dem Platz versammelt hatten. Franziskus mahnte zur Einhaltung der von den einzelnen Ländern erlassenen Corona-Bestimmungen. Der Petersplatz war am 10. März für Besucher geschlossen worden. Der Papst erteilte an Ostern den Segen "Urbi et orbi" vor einem leeren Petersplatz. Seit 18. Mai ist der Platz wieder für Besucher geöffnet.