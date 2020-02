Papst Franziskus hat wegen einer Erkrankung eine geplante Messe zum Beginn der Fastenzeit mit Geistlichen in Rom abgesagt. Der Vatikan teilte mit, der 83-jährige Franziskus habe eine "Unpässlichkeit" und werde am Donnerstag mit seiner Arbeit weitermachen. Er ziehe es aber "vor, nahe Santa Marta zu bleiben". Das ist das Hotel im Vatikan, in dem der Papst wohnt. Der Vatikan machte keine Angaben zur Art der Erkrankung. Bei der Messe zum Aschermittwoch war der Papst dabei zu beobachten, wie er hustete und sich die Nase putzte.