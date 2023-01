Der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller übt in einem in Kürze erscheinenden Buch heftige Kritik an Papst Franziskus. In dem Interviewband, von dem Ausschnitte am Wochenende in italienischen Medien erschienen, wirft der Kurienerzbischof dem Pontifex unter anderem Vetternwirtschaft vor. Franziskus sei im Vatikan umgeben "von einer Art magischem Zirkel, der aus Leuten besteht, die meiner Meinung nach theologisch nicht qualifiziert sind", urteilte Müller , wie etwa die Zeitung La Repubblica meldete. Er warf dem Papst auch vor, befreundete Priester, die wegen Missbrauchs angeklagt oder verurteilt wurden, milder zu behandeln als andere. Müller ist einer von drei deutschen Kardinälen, die bei einem Konklave einen neuen Papst mitwählen dürften und war Vertrauter von Benedikt XVI., der ihn 2012 zum Präfekten der mächtigen Glaubenskongregation machte. Von diesem Posten zog ihn Franziskus 2017 nach nur einer Amtszeit ab.