In einer für den Vatikan ungewöhnlichen Zeremonie angesichts der Corona-Pandemie hat Papst Franziskus 13 Männer aus allen Teilen der Welt zu Kardinälen ernannt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche mahnte sie am Samstag im Petersdom, nicht vom rechten Weg abzukommen. "Denken wir an die vielen Arten von Korruption, die es im priesterlichen Leben gibt", sagte er. Dann sei man kein Priester mehr, der dem Volk nahe stehe. Anders als sonst waren diesmal nur zweihundert Teilnehmer und Kardinäle im Petersdom. Auf einzelnen Stühlen und mit Mundschutz saßen die Gläubigen mit Abstand zueinander, zum Schutz vor dem Coronavirus. Einige waren per Video zugeschaltet. Es war bereits die siebte Kardinalsernennung durch Franziskus () seit 2014. Eine Hauptaufgabe der Würdenträger ist, einen neuen Papst im Konklave zu wählen. Die Erhebung ist gemeinhin auch ein Mittel des Papstes, den Kurs der Kirche zu beeinflussen und auf seine Nachfolge einzuwirken. Von den wahlfähigen Kardinälen hat der Argentinier mit 73 mehr als die Hälfte selbst ernannt.