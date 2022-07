Bei Protesten gegen eine geplante Verfassungsreform in der Ex-Sowjetrepublik Usbekistan sind in der Provinz Karakalpakstan mehrere Menschen getötet worden. "Es gab Angriffe auf staatliche Gebäude und überwachte Objekte. Leider gibt es Opfer unter der Zivilbevölkerung und unter den Beamten der Sicherheitsorgane", sagte der Präsident des zentralasiatischen Landes, Schawkat Mirsijojew, am Sonntag laut seines Pressedienstes. Mirsijojew zeigte sich nach den Protesten verhandlungsbereit. In der autonomen Republik Karakalpakstan im Westen gab es seit Freitag Ausschreitungen, weil Menschen wütend waren, dass die Reformpläne Karakalpakstans Souveränität nicht mehr erwähnten. In der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik, die unter anderem an Kasachstan und Afghanistan grenzt, wird selten protestiert. Mirsijojew reiste am Samstag in Karakalpakstans Hauptstadt Nukus, er verhängte dort für einen Monat den Ausnahmezustand.