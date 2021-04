US-Verteidigungsminister Lloyd Austin reist als erstes Kabinettsmitglied der Regierung Präsident Joe Bidens nach Deutschland. Er treffe Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und den außen- und sicherheitspolitischen Berater der Bundeskanzlerin, Jan Hecker, teilte das Pentagon mit. Das Bundesverteidigungsministerium erklärte, Austin werde am Dienstag mit militärischen Ehren empfangen. Als Themen der Gespräche wurden Entwicklungen in der Nato genannt, das transatlantische Verhältnis, das Engagement im Indo-Pazifik, die Lage zwischen Russland und der Ukraine sowie Auslandseinsätze, vor allem in Afghanistan.