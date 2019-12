US-Präsident Donald Trump hat den Demokraten vorgeworfen, Sozialismus in den USA einführen zu wollen. Vor einer ultrakonservativen Studentenvereinigung in Florida wiederholte er, das von den Demokraten beschlossene Impeachment-Verfahren gegen ihn sei ohne Grundlage. "Wir sind in einem Überlebenskampf dieser Nation", so Trump. "Zusammen werden wir uns gegen Sozialisten erheben, wir werden unsere Nation verteidigen, die großartigste und wunderbarste Republik in der Geschichte der Welt."