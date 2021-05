Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben die New Yorker Abgeordnete Elise Stefanik, 36, am Freitag als Mitglied der Fraktionsführung bestimmt. Die loyale Anhängerin des Ex-Präsidenten Donald Trump soll den Platz von Liz Cheney einnehmen. Diese war in dieser Woche aus der republikanischen Fraktionsführung herausgedrängt worden, weil sie sich gegen Trump positioniert hat. Cheney kritisierte wiederholt, Trumps Behauptungen von angeblichem Wahlbetrug als gefährlich und warnte ihre Partei vor dem Ex-Präsidenten. Stefanik hatte sich unter anderem hinter Trump gestellt, als gegen ihn das zweite Amtsenthebungsverfahren lief.