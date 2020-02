Nach dem Freispruch im Amtsenthebungsverfahren hat US-Präsident Donald Trump mit Zeugen abgerechnet, die bei den Impeachment-Ermittlungen gegen ihn ausgesagt hatten. Ein Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrats, Oberstleutnant Alexander Vindman, und der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, wurden am Freitag (Ortszeit) von ihren Aufgaben entbunden. Am Samstag verbreitete Trump beißende Kritik an Vindman. Dieser habe von Vorgesetzten eine "schreckliche Bewertung" bekommen, twitterte Trump, so habe er "Probleme beim Urteilsvermögen". Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, nannte Vindman dagegen einen "amerikanischen Helden". Auch Vindmans Zwillingsbruder, der ebenso für den Nationalen Sicherheitsrat arbeitete, sei von seinen Aufgaben entbunden worden. Botschafter Sondland sagte aus, dass Trumps persönlicher Anwalt vom Präsidenten der Ukraine eine Gegenleistung für ein Treffen mit Trump verlangt hatte.