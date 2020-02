US-Präsident Donald Trump hat sich für mehr Zurückhaltung Russlands im Syrien-Konflikt ausgesprochen. In einem Gespräch mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan sagte Trump nach einer Mitteilung des Weißen Hauses, die USA wünschten, dass Russland seine Unterstützung "für die Gräueltaten des Regimes" von Baschar al-Assad beende. Er sprach sich zugleich für eine politische Lösung aus. Bei dem Telefonat mit Erdoğan am Samstag habe sich Trump besorgt über die Gewalt in der syrischen Provinz Idlib gezeigt. Zugleich dankte er Erdoğan für die Bemühungen, "eine humanitäre Katastrophe zu verhindern". Trotz der Spannungen reiste am Montag eine türkische Delegation nach Moskau, um über die kritische Lage in Idlib zu beraten.

