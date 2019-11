US-Präsident Donald Trump glaubt nach eigenem Bekunden nicht, dass er seines Amtes enthoben wird. Nach zwei Wochen öffentlicher Anhörungen von Zeugen im Repräsentantenhaus sei klar, dass die Demokraten in der Ukraine-Affäre nichts Belastendes gegen ihn in der Hand hätten, sagte Trump am Freitag in der Sendung "Fox & Friends". "Ich glaube es ist sehr schwierig, dich des Amtes zu entheben, wenn sie absolut nichts haben." Sollte das Repräsentantenhaus für ein Impeachment stimmen, was zu erwarten ist, freue er sich auf das entscheidende Verfahren im Senat. Mehrere Diplomaten und Insider haben Trump vor dem Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus teilweise schwer belastet. Trump drängte demnach den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden.