14. Oktober 2018, 18:53 Uhr USA Trump droht Saudi-Arabien

Der US-Präsident kündigt im Fall Khasoggi "schwere Konsequenzen" an.

Von Alan Cassidy, Washington

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman will wirtschaftliche Reformen bewerben, nun mehren sich aber Proteste über das Verschwinden Khashoggis. (Foto: Alastair Grant/AP)

US-Präsident Donald Trump hat Saudi-Arabien am Wochenende mit "schweren Konsequenzen" gedroht, falls sich der Verdacht erhärtet, dass saudi-arabische Agenten für das Verschwinden des Journalisten Jamaal Khashoggi verantwortlich sind. Der saudi-arabische Regimekritiker gilt seit seinem Besuch auf dem Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul vor bald zwei Wochen als vermisst. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass Khashoggi dort gefoltert und ermordet wurde. "Falls dies der Fall ist, werden wir sehr wütend sein", sagte Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. "Wir werden der Sache auf den Grund gehen." Er kündigte zudem an, im Verlauf des Sonntags mit dem saudi-arabischen König Salman telefonieren zu wollen.

Wie die von Trump angedrohten Konsequenzen aussehen würden, ist nicht klar. Den Stopp von Waffenlieferungen an Saudi-Arabien schloss der US-Präsident zunächst aus. "Ich will keine Jobs riskieren", sagte er im CBS-Interview. Für US-Rüstungsunternehmen wie Boeing, Lockheed und Raytheon seien die Aufträge aus Saudi-Arabien sehr wichtig. "Russland wollte diese Bestellungen, China wollte sie, und wir wollten sie auch." Vor Journalisten im Weißen Haus sprach Trump am Samstag zudem von 500 000 US-Jobs, die auf dem Spiel stünden. "Wir würden uns selbst bestrafen, wenn wir die Lieferungen stoppen würden. Es gibt andere Dinge, die wir tun können, sehr starke, und das werden wir auch."

Welche anderen Strafmaßnahmen die USA ins Auge fassen könnten, sagte Trump bisher nicht. Denkbar sind Sanktionen gegen hochrangige Mitglieder der saudi-arabischen Regierung oder eine Kürzung der umfangreichen Militärhilfen an den Staat. Dies hat unter anderem der republikanische Senator Rand Paul gefordert. In jedem Fall steht die US-Regierung unter Zugzwang, nachdem 22 Senatoren vergangene Woche eine Ermittlung über das Verschwinden Khashoggis erzwungen haben. Sie taten dies, indem sie sich auf den sogenannten Global Magnitsky Act beriefen, der die Regierung dazu verpflichtet, groben Verstößen gegen die Menschenrechte durch einen Ausländer nachzugehen und binnen 120 Tagen eine Entscheidung über allfällige Sanktionen zu treffen.

Die saudi-arabische Regierung reagierte am Sonntag mit scharfen Worten auf die Aussagen Trumps. Man verwahre sich gegen jede Form von Drohungen, hieß es in einer Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur SPA, ob wirtschaftliche Sanktionen oder politische Druckversuche. Das Königreich werde "auf jede Aktion mit einer noch größeren Reaktion reagieren". Bereits am Samstag hatte der saudi-arabische Innenminister, Prinz Abdel Asis bin Saud bin Najef, gegenüber SPA von "unbegründeten Anschuldigungen und Lügen" gesprochen. Er war das erste Kabinettsmitglied, das sich zu den Vorwürfen äußerte.

In Washington wiederholten sowohl Vertreter der Republikaner wie auch der Demokraten gleichwohl ihre Rufe nach einer energischen Reaktion der US-Regierung. Wenn sich Saudi-Arabien als mitschuldig erweisen sollte am Verschwinden Khashoggis, müssten die USA sofort alle Waffenverkäufe wie auch die Unterstützung der saudi-arabisch geführten Koalition in Jemen stoppen, sagte die demokratische Senatorin Dianne Feinstein. "Saudi-Arabien war einer unser engsten Verbündeten im Nahen Osten. Jetzt ist der Moment, um diese Beziehung neu zu beurteilen."

Offen ist die Teilnahme der US-Regierung an einer Investorenkonferenz Ende Oktober in Riad. Laut einem Bericht der BBC erwägen sowohl US-Finanzminister Steve Mnuchin wie auch der britische Handelsminister Liam Fox, ihre Auftritte abzusagen. Auf der auch als "Wüsten-Davos" bekannten Konferenz will der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman seine wirtschaftliche Reformagenda bewerben. Bereits vergangene Woche kündigten mehrere westliche Unternehmen und Medienorganisationen an, der Konferenz aus Protest über das Verschwinden Khashoggis fernzubleiben.