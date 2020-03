US-Präsident Donald Trump wird für den 75. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg in Europa nicht nach Moskau kommen. Über diplomatische Kanäle habe Russland die Information erhalten, dass Trump nicht teilnehmen werde, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow am Dienstag. Unklar sei, wer die USA am "Tag des Sieges" in Moskau vertreten werde. Es handelt sich um einen der wichtigsten Feiertage in Russland. In einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Tass hatte der russische Präsident Wladimir Putin gesagt, es wäre "ein Fehler", sollten Staats- und Regierungschefs nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen. Für die einstigen Mitglieder der Anti-Hitler-Allianz sei es seiner Meinung nach das Richtige, zu der Feier zu kommen, "vom innenpolitischen Standpunkt her wie von einem moralischen".