Einem der prominentesten Angeklagten, die wegen der Erstürmung des US-Kapitols vor zwei Jahren vor Gericht stehen, droht eine lange Haftstrafe: Richard Barnett aus Arkansas, der am Schreibtisch im Büro von Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi fotografiert worden war , ist am Montag von einer Jury in Washington in acht Fällen für schuldig befunden worden. Anhänger des damaligen abgewählten Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 das Parlamentsgebäude in Washington gestürmt, mehrere Menschen kamen im Zusammenhang mit dem Angriff ums Leben. Den Angeklagten war vorgeworfen worden, ein Komplott geschmiedet zu haben - mit dem Ziel, den demokratischen Machtwechsel mit Gewalt zu verhindern. Das genaue Strafmaß für Barnett soll am 3. Mai bekannt gegeben werden. Die Jury hat außerdem vier weitere Mitglieder der rechtsextremen Miliz "Oath Keepers" schuldig gesprochen.