Nach ihrem Rückzug unter Präsident Donald Trump werden die USA wieder Teil des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen. Die Vereinigten Staaten wurden am Donnerstag von der UN-Vollversammlung in New York in das 47-köpfige Gremium mit Sitz in Genf gewählt, zusammen mit 17 weiteren Länder. "Wir werden hart arbeiten, um sicherzustellen, dass der Rat seine höchsten Bestrebungen wahrt und diejenigen, die weltweit gegen Ungerechtigkeit und Tyrannei kämpfen, besser unterstützt", teilte US-Außenminister Antony Blinken nach der Abstimmung mit. Unter dem früheren Präsidenten Donald Trump hatten die USA das Gremium im Juni 2018 verlassen - auch wegen dessen häufiger Kritik an Israel.