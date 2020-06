Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat angesichts von Berichten über russisches Kopfgeld auf US-Soldaten in Afghanistan Aufklärung gefordert. Das Land brauche "jetzt Antworten". Sie fordere daher "eine Unterrichtung der Nachrichtendienste für alle Mitglieder des Hauses", schrieb Pelosi am Montag an den Direktor der Nachrichtendienste, John Ratcliffe, sowie CIA-Chefin Gina Haspel. Mehrere US-Zeitungen hatten sich zuvor auf Geheimdienstinformationen berufen, wonach russische Agenten den islamistischen Kämpfern der Taliban Geld für Angriffe auf US-Stellungen versprochen haben sollen. Die Medien berichteten zudem, dass US-Präsident Donald Trump über die Gefahr unterrichtet worden sei.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, bestätigte am Montag hingegen die Darstellung Trumps, dass dieser in der Angelegenheit nicht unterrichtet worden sei.