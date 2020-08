Nach Monaten harscher Kritik an der Briefwahl hat US-Präsident Donald Trump überraschend eine Ausnahme geltend gemacht. Wähler in Florida ermutige er ausdrücklich, per Brief abzustimmen, weil das Wahlsystem dort sicher, bewährt und genau sei, schrieb Trump am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter. Noch am selben Tag hatten sein Wahlkampfteam und die Republikaner den Staat Nevada wegen eines dort erst kürzlich verabschiedeten Briefwahlgesetzes verklagt.

Das widersprüchlich wirkende Vorgehen dürfte damit zu tun haben, dass Florida als Swing State gilt, als zwischen Republikanern und Demokraten umkämpfter Staat. Zuletzt stieg dort die Zahl von Wählern der Demokraten, die Briefwahlunterlagen für die Wahl im November anforderten, auf rund 1,9 Millionen. Seitens der Republikaner taten dies 1,3 Millionen, geht aus Daten des für das Wahlprozedere zuständigen Amtsträgers in Florida hervor. Vor der Wahl 2016 hatten beide Parteien je rund 1,3 Millionen Briefwahl-Antragsteller. Nach einhelliger Expertenmeinung müsste Trump bei der Wahl in Florida gewinnen, um seine zweite Amtszeit zu sichern. Doch liegt der Präsident dort wie in anderen umkämpften Staaten in Umfragen hinter dem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Wegen der Corona-Pandemie wird eine höhere Briefwahlbeteiligung als 2016 erwartet.

Zuletzt trug Trump die unbewiesene Behauptung vor, dass sehr viel mehr Briefwahl-Vorgänge zu Betrug führen könnten. In seinem jüngsten Tweet erwähnte er sowohl die Briefwahl, Vote by mail, als auch die Abstimmung in Abwesenheit, Absentee. Letzteres wird bei begründeter Abwesenheit angewandt wie bei Militäreinsätzen im Ausland. Regierungssprecherin Kayleigh McEnany bestritt, dass der Präsident seine Meinung geändert habe. Trump befürworte Briefwahl bei Abwesenheit aus gutem Grund. Doch sei er gegen Staaten, die allen Wählern Briefwahlunterlagen schickten, auch wenn sie nicht angefordert wurden.