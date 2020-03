Twitter hat eine Kurznachricht aus dem Weißen Haus als ersten Tweet unter seinem neuen Regelwerk als manipuliert gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um ein am Samstag von Social-Media-Direktor Dan Scavino verbreitetes Video des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, das auch US-Präsident Donald Trump weiterverbreitete. Das Video zeigt Biden in Kansas City, Missouri, wie er sagt: "Wir können Donald Trump nur wiederwählen." Der vollständige Satz lautete jedoch: "Wir können Donald Trump nur wiederwählen, wenn wir uns hier tatsächlich dieser Selbstzerstörung hingeben." Der Kurznachrichtendienst hatte am Donnerstag seine neue Richtlinie eingeführt, wonach verfälschte Tweets als manipuliert gekennzeichnet werden.