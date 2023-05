Die US-Regierung hat die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga kritisiert. "Wir glauben nicht, dass Syrien zum jetzigen Zeitpunkt eine Wiederaufnahme in die Arabische Liga verdient. Und das haben wir allen unseren Partnern gegenüber deutlich gemacht", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag. Man teile allerdings die Ziele, Zugang zu humanitären Hilfsgütern für alle Syrer oder eine sicherere Rückkehr von Geflüchteten zu ermöglichen. Die Außenminister der arabischen Länder hatten am Wochenende die Isolation der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad beendet, die wegen ihres brutalen Vorgehens gegen die eigene Bevölkerung 2011 aus der Organisation ausgeschlossen worden war.