30. Juli 2019, 18:50 Uhr USA Kirchen verlieren an Ansehen

In den USA haben die Kirchen deutlich an Ansehen verloren. Bei einer Erhebung gaben 52 Prozent der Befragten an, Kirchen und religiöse Institutionen hätten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft, wie das Forschungsinstitut Pew Research Center mitteilte. Das waren elf Prozentpunkte weniger als im Jahr 2000.

Die Einstellung zur Kirche hängt dabei stark von der parteipolitischen Präferenz ab. Während 68 Prozent der Anhänger der Republikaner erklärten, die Kirchen hätten eine positive Wirkung auf die US-Gesellschaft, waren unter den Wählern der Demokraten nur 38 Prozent dieser Auffassung. Für die Untersuchung wurden im Juli etwa 1500 Erwachsene in allen 50 Bundesstaaten befragt. Dabei stellte sich auch heraus, dass die Mehrheit der US-Amerikaner die etablierten nationalen Medien kritisch sieht.