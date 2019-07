16. Juli 2019, 22:28 Uhr USA Keine Anklage gegen Polizisten

Fünf Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners Eric Garner bei einer Polizeikontrolle in New York hat das US-Justizministerium die Ermittlungen gegen den verantwortlichen Polizisten ohne Anklage eingestellt. Es gebe "nicht ausreichend Beweise" dafür, dass der Polizist, der Garner am 17. Juli 2014 in Staten Island festgenommen hatte, gegen Gesetze verstoßen habe, sagte Staatsanwalt Richard Donoghue am Dienstag. Garner war von Polizisten gestoppt worden, weil er vermutlich illegal mit Zigaretten handelte. Ein Passant hielt auf Video fest, wie ihn Polizisten zu Boden warfen und ihm die Luft abdrückten. Garner starb im Krankenhaus. Laut Autopsie führte der Würgegriff mit zu seinem Tod.