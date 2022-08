Für seine Rolle beim Angriff auf das US-Kapitol ist ein Texaner zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundesgericht verhängte am Montag (Ortszeit) in Washington eine Haftstrafe von 87 Monaten gegen den 49-jährigen Guy Wesley R. wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Justizbehinderung und anderer Vergehen. Laut Beweislage gehörte er zur Miliz "Texas Three Percenters". Er habe anderen Nachrichten geschickt, um sie für die Reise nach Washington am 6. Januar 2021 zu rekrutieren. R. war der erste Angeklagte, der sich wegen der Kapitolstürmung vor Gericht verantworten musste. Am 8. März befand eine Jury ihn schuldig, mit einer Waffe in einen geschützten Bereich eingedrungen zu sein.