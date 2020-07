Die US-Regierung hat erstmals seit 17 Jahren wieder einen Todeskandidaten in einem Bundesgefängnis hinrichten lassen. Der 47-jährige Daniel Lewis Lee wurde am Dienstag in Terre Haute in Indiana mit einer Giftspritze getötet. Die Familie der Opfer hatte sich dagegen ausgesprochen, dass er exekutiert wird. Lee beteuerte bis zum Schluss seine Unschuld. Für diese Woche sind zwei weitere Hinrichtungen angesetzt, am Mittwoch und am Freitag. Eine davon ist vorläufig gestoppt. Die Hinrichtung eines vierten Mannes ist für August vorgesehen.