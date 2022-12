US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag (Ortszeit) in Washington ein Gesetz zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe unterzeichnet. Bundesstaaten müssen demnach in anderen Staaten geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen. Bei der Wahl eines Ehepartners komme es darauf an, wen man liebt, sagte Biden. Das müsse jeder entscheiden dürfen, "ohne Einmischung der Regierung". Das Repräsentantenhaus hatte dem Gesetz mit 258 zu 169 Stimmen zugestimmt. Der Senat stimmte Ende November für das Gesetz. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in den USA seit 2015 durch ein Urteil des Obersten Gerichts legal. Die Entscheidung des Gerichts im Juni 2022 gegen das Recht auf Abtreibung hat Befürworter jedoch verunsichert.