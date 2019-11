Eine Woche nach seiner aufsehenerregenden Aussage vor dem US-Kongress zu den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump ist ein Schlüsselzeuge in Bedrängnis geraten. Drei Frauen werfen dem US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, sexuelle Übergriffe vor, wie das Portal "ProPublica" und die Zeitschrift Portland Monthly in einem gemeinsam am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. In einer Erklärung wies der 62-Jährige die Anschuldigungen zurück. Sie seien "zu politischen Zwecken" abgestimmt worden. Die Vorwürfe umfassen die Jahre 2003 bis 2010. Nachdem die Frauen ihn zurückgewiesen hätten, soll der Unternehmer berufliche Vergeltungsmaßnahmen gegen sie ergriffen haben. Sondland hatte Trumps Team für Feiern zur Amtseinführung im Januar 2017 eine Million Dollar gespendet und wurde 2018 Botschafter. Mit seiner Aussage hatte Sondland Trump und andere in dessen Umfeld schwer belastet.