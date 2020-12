Explosion in Nashville

Nach der Explosion eines Fahrzeugs in Nashville im Bundesstaat Tennessee ermittelt die US-Bundespolizei FBI. Das Wohnmobil wurde am Freitag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, laut Polizei offenbar gezielt als Autobombe eingesetzt. Die Hintergründe der Tat, bei der drei Menschen verletzt wurden, waren am Sonntag noch unklar. Vor der Detonation hatten Durchsagen, die offenbar von dem Wohnmobil ausgingen, alle Anwohner wegen einer bevorstehenden Explosion zur Evakuierung aufgefordert. Bürgermeister John Cooper sprach von einem "katastrophalen Schaden". Die US-Bundespolizei FBI war mit mehr als 250 Beamten im Bundesstaat Tennessee vor Ort.