Der Angreifer, der den Mann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi schwer verletzte, wollte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses als Geisel nehmen und ihr "die Kniescheiben brechen". Das sagte er der Polizei laut einem am Montag (Ortszeit) publizierten Gerichtsdokument. Er habe die Demokratin in den Rollstuhl zwingen wollen, um anderen Abgeordneten zu zeigen, dass ihre "Handlungen Folgen haben". Pelosi nannte er "Anführerin einer Meute" der von Demokraten verbreiteten Lügen. In der Nacht zum Freitag war der Mann in das Haus des Paares in San Francisco eingedrungen und hatte Nancy Pelosi gesucht, die nicht da war. Als die Polizei eintraf, schlug der Angreifer mit einem Hammer auf ihren 82-jährigen Mann Paul ein. Die Polizei fand am Tatort Klebeband, ein Seil, noch einen Hammer, Handschuhe und Kabelbinder. Dem mutmaßlichen Täter drohen bei Verurteilung auf Bundesebene mehrere Jahrzehnte Haft.