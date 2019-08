China hat den USA mit Sanktionen gedroht wegen des angekündigten Verkaufs von F-16-Kampfjets an Taiwan. China werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um eigene Interessen zu wahren, "einschließlich der Verhängung von Sanktionen gegen US-amerikanische Unternehmen, die an Waffenverkäufen nach Taiwan beteiligt sind", erklärte das Außenministerium in Peking am Mittwoch. Der Verkauf solle "unverzüglich" gestoppt werden. Sonst müssten "alle hieraus folgenden Konsequenzen vollständig von den USA getragen werden". Die USA wollen dem Inselstaat Taiwan F-16-Kampfjets im Wert von acht Milliarden Dollar verkaufen. Pekings Führung sieht die demokratische Republik Taiwan als abtrünnigen Teil der Volksrepublik und schließt eine gewaltsame Eroberung nicht aus.