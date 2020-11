Bidens Sieg in Wisconsin bestätigt

Eine Nachzählung Hunderttausender Stimmen im US-Staat Wisconsin hat Joe Bidens Sieg bei der Präsidentenwahl Anfang November bestätigt. Im Bezirk Dane County habe Präsident Donald Trump nach Ende der Neuauszählung am Sonntag 45 Stimmen dazugewonnen, berichtete die Zeitung Milwaukee Journal Sentinel. In Milwaukee County, dem zweiten Bezirk, den Trump auf seine Kosten neu auszählen ließ, holte Biden 132 Stimmen dazu. Damit blieb das Resultat im ganzen Staat fast gleich, Biden gewann minimal hinzu. Der Demokrat siegte in Wisconsin mit 20 600 Stimmen Vorsprung. Trump dürfte nun versuchen, das Ergebnis vor Gericht anzufechten.