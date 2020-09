Der Milliardär und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat eine Spende von mindestens 100 Millionen Dollar (84 Millionen Euro) für den Präsidentschaftswahlkampf des demokratischen Kandidaten Joe Biden im umkämpften Florida zugesagt. Der Bundesstaat könnte bei der US-Wahl im November das Zünglein an der Waage sein: Wenn Biden in Florida gewinnt, das 29 Wahlleute in das sogenannten Electoral College entsendet, wäre es wesentlich schwieriger für Amtsinhaber Donald Trump, dort auf die erforderliche Mehrheit von 270 Stimmen zu kommen, die er für eine Wiederwahl benötigt. Bloomberg hatte sich zeitweise bemüht, selbst von der Demokratischen Partei als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden. Schätzungen von Experten zufolge investierte Bloomberg für seinen Vorwahlkampf bis zu eine Milliarde Dollar aus seinem eigenen Vermögen. Trotzdem konnte er nur eine Abstimmung im US-Überseegebiet Amerikanisch-Samoa für sich entscheiden. Dort gewann er fünf der sechs Delegiertenstimmen. Im März schied er deshalb aus dem Rennen aus und unterstützte bald daraufhin Biden.