26. Oktober 2018, 18:49 Uhr US-Behörden Festnahme in Florida

Demokraten und Trump-Kritiker erhielten Briefbomben. Ein Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen.

Von Hubert Wetzel , Washington

Die US-Polizei hat am Freitag in Florida einen Verdächtigen festgenommen, der im Zusammenhang mit den Briefbomben steht, die in den vergangenen Tagen an prominente Demokraten verschickt worden sind. "Wir können bestätigen, dass eine Person in Gewahrsam ist", teilte das Justizministerium in Washington mit. Berichten zufolge soll es sich um einen vorbestraften, 56 Jahre alten Mann namens Cesar Sayoc handeln. Er wurde in Plantation, einem Vorort der Stadt Fort Lauderdale im Südosten von Florida, festgenommen. Angeblich ist Sayoc im Wahlregister als Republikaner eingetragen. Das Justizministerium wollte bei einer Pressekonferenz am Nachmittag Einzelheiten nennen, nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe.

Bereits vor der Festnahme waren Hinweise darauf durchgesickert, dass der Täter sich im Bundesstaat Florida befinden könnte. Über ein Briefzentrum dort waren zumindest einige der Paketbomben versandt worden. Zudem hatte der mutmaßliche Attentäter auf den Umschlägen, in denen die selbstgebauten Sprengsätze steckten, als Absender den Namen und die Adresse der demokratischen Kongressabgeordneten Debbie Wasserman Schultz angegeben - auch wenn er dabei die Wörter Schultz und Florida falsch schrieb: "Shultz" und "Florids".

Bombing Suspects Van Leaves Plantation, USA - 26, Oct. 2018 In this still image taken from a video courtesy of television station WPLG, an FBI officer prepares a van to be towed on October 26, 2018, in Plantation, Florida, in connection with the 12 pipe bombs and suspicious packages mailed to top Democrats. - A suspect identified by investigators as Cesar Sayoc, 56, was arrested near an Auto store in Plantation.

Der Attentäter hatte in den vergangenen Tagen mindestens zwölf Briefbomben an bekannte Politiker der Demokratischen Partei sowie andere Personen verschickt, die Präsident Donald Trump in der Vergangenheit kritisiert hatten oder von diesem attackiert worden waren. Unter den Adressaten waren Altpräsident Barack Obama, sein früherer Vizepräsident Joe Biden sowie die ehemalige Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Auch der frühere CIA-Chef John Brennan sowie der Schauspieler Robert De Niro, beide scharfe Trump-Kritker, erhielten Briefbomben.

Am Freitag stellte die Polizei zwei weitere Sprengsätze sicher. Sie waren an den ehemaligen Geheimdienstdirektor James Clapper adressiert sowie an den demokratischen Senator Cory Booker. Clapper gehört wie Brennan zu einer Gruppe ehemaliger hochrangiger Funktionäre im Sicherheitsapparat der USA, die Trump wegen seiner Lügen und seines ruppigen Umgangs mit traditionellen Verbündeten heftig kritisieren. In rechten politischen Kreisen gelten diese Leute deshalb als Vertreter des "tiefen Staates", die sich angeblich gegen Trump verschworen haben und diesen stürzen wollen.

In this undated photo released by the Broward County Sheriff's office, Cesar Sayoc is seen in a booking photo, in Miami. Federal authorities took Sayoc, 56, of Aventura, Fla., into custody Friday, Oct. 26, 2018 in Florida in connection with the mail-bomb scare that earlier widened to 12 suspicious packages, the FBI and Justice Department said.

Booker wiederum gehört zu jenen demokratischen Politikern, die Ambitionen haben, bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Trump anzutreten. Der Senator aus New Jersey legt derzeit das politische Fundament für seinen Wahlkampf und ist deswegen weithin bekannt.

Die Briefbombenserie hat die US-Politik tief erschüttert. Zwar gab es schon in der Vergangenheit von linken wie rechten Extremisten Bombenanschläge auf Politiker oder politische Institutionen. Doch eine Briefbombenserie wie diese, deren Ziel einige der höchsten Repräsentanten einer politischen Partei sind, hat es in der US-Geschichte noch nicht gegeben. Viele Demokraten warfen Trump vor, durch seine unablässigen Angriffe auf politische Gegner den Täter angestiftet zu haben.

Ob alle der verschickten Sprengsätze funktionsfähig waren, haben die Behörden bisher nicht mitgeteilt. Das Weiße Haus sprach am Mittwoch von "versuchten gewalttätigen Attacken" auf die Adressaten. Das deutet darauf hin, dass die Sprengsätze keine Attrappen waren. In Polizeikreisen hieß es, dass die Bomben "unter gewissen Umständen" hätten explodieren können. Es ist also denkbar, dass sich in den Sprengsätzen zwar ein Explosionsstoff wie Schwarzpulver befand, aber kein funktionierender Zünder. Mindestens eine Bombe, die an den linksliberalen Milliardär George Soros ging, soll aber mit einem Zünder verbunden gewesen sein.